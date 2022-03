Trânsito é vida: Luís Correia explica sobre a função das "áreas de conflito" em Mossoró

Coluna Trânsito é vida, com Luís Correia, da Diretoria Executiva de Mobilidade em Mossoró-RN, explica esta semana o que é "área de conflito" e sua função primordial para não travar o transito e também evitar acidentes em horários de picos.

Este tipo de sinalização horizontal é colocada principalmente em cruzamentos. O motorista ou motoqueiro deve evitar parar em cima da marcação, geralmente em amarelo.

O adequado , segundo Luís Correia, é aguardar antes da marcação esquadrejada até que exista espaço à frente para seguir sem travar o trânsito ou até mesmo ocasionar acidente.

Em Mossoró existe "área de conflito" no cruzamento da Rua Duodécimo Rosado com a Rua Melo Franco, ao lado direito do Teatro Municipal Dix Huit Rosado, na área entre a Catedral de Santa Luzia e a Câmara Municipal, entre outros cruzamentos com grande fluxo em horários de pico.

Deixe seu comentário, com sugestão ou com perguntas sobre o trânsito de Mossoró-RN - 84 9 9948 9337 que Luís Correia analisa e responde.