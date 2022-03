Gestão de Dr. Artur Vale é atacada com notícia falsa em Governador Dix Sept Rosado

Esta semana, foi veiculado na imprensa que o município de Governador Dix Sept Rosado figura entre os 100 piores para se viver no País. Chegando as informações, se descobriu que na verdade trata-se de dados de 2016 e que de lá para cá o município avançou 94 posições dentro do RN e 2.150 no País. Em nota enviada a imprensa, da Prefeitura Municipal lamenta a divulgação de informações falsas que prejudicam a imagem do município

A gestão do dr. Artur Vale, em Governador Dix Sept Rosado, foi vítima esta semana de uma notícia falsa escrita com base num levantamento de dados de 2016, onde apontava que o município estava entre os 100 piores para se viver no País. De lá para cá, o município já avançou 94 posições no Rio Grande do Norte e 2.150 no País.

A publicação que aponta Governador Dix-Sept Rosado como um dos 100 piores municípios para se viver no Brasil tem como base matéria requentada publicada originalmente no ano de 2016 (veja aqui ) e. portanto, usa dados ultrapassados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Na verdade, as publicações mais recentes do estudo apontam crescimento acelerado de Governador Dix-Sept Rosado no RANKING DO IFDM.

As últimas ocasiões em que Governador Dix-Sept Rosado aparece com o pior índice do Rio Grande do Norte e entre os piores do Brasil foram nas edições do estudo divulgadas no ano de 2015, tendo como base dados de 2012 e 2013. Nas últimas e mais recentes edições do IFDM, divulgadas em 2018, com base em dados de 2014, 2015 e 2016, Governador Dix-Sept Rosado ganhou 94 posições no RANKING DO IFDM Estadual e 2150 posições no RANKING DO IFDM Nacional, em relação ao ano base 2012, ficando bem distante dos piores municípios.



Na edição 2018, ano base 2016, Governador Dix-Sept Rosado aparece com IDFM 0.6511, ocupando as seguintes posições no RANKING DO IFDM: 73° (Estadual) e 3254° (Nacional). Nesta edição, Governador Dix-Sept Rosado está em uma posição de desenvolvimento moderado (sem melhor desempenho no estudo) e bem distante dos 100 piores municípios, segundo a FIRJAN. Existe um intervalo de 2217 municípios entre Governador Dix-Sept Rosado e Ipixuna-AM, o pior município do RANKING DO IFDM edição 2018, ano base 2016.



A Gerente de Imprensa da FIRJAN, Gisele Domingues, confirmou que a ultima divulgação do estudo foi a de 2018, com base em dados de 2016. São os dados mais recentes do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e que devem ser considerados para qualquer publicação, se sobrepondo sobre qualquer outro estudo anterior.



Lamentamos a publicação de um texto requentado de seis anos atrás como se fosse atual, sem sequer informar ao público o ano de sua publicação original.