PRF apreende mais 30.240 latas de cerveja sem documento fiscal em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada do sábado (05), mais uma carga de cerveja sem comprovação fiscal que era transportada em um caminhão. A apreensão aconteceu no Km 57 da BR 304, no município de Mossoró/RN.

Durante a abordagem a um caminhão de cor branca, carregado com cerveja, os policiais verificaram que o documento fiscal apresentado pelo motorista era inválido, configurando crime tributário de sonegação.

Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada à Secretaria Estadual de Tributação constatando-se a sonegação fiscal de 30.240 latas de cerveja, gerando um valor superior a 24 mil reais entre multas e impostos devidos.

Em fevereiro a PRF já havia realizado a apreensão de outras duas cargas de cerveja, sendo uma no dia 11, no valor de R$ 134,4 mil, e outra no dia 22, avaliada em R$ 83 mil.