OAB realiza mobilização em defesa da reforma política do país em Mossoró

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RN), irá realizar amanhã, 25, manifestação em Mossoró em prol da reforma política do país.

Além da capital e de Mossoró, a campanha “Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas” se estende por várias outras cidades do RN como Caicó, Pau dos Ferros, Currais Novos, Apodi, Macau e Parelhas.

A Campanha tem como objetivo a coleta de assinaturas para o projeto de iniciativa popular que pretende modificar a forma de representação política do Brasil.

De acordo com o presidente da OAB/RN, Sérgio Freire, as mobilizações que ocorrerão no RN têm o objetivo de conscientização da população potiguar sobre a necessidade dessa reforma.

“Queremos que todos participem, tantos os mais jovens quanto os mais experientes, em prol do aperfeiçoamento da democracia”, diz o presidente.

Em Mossoró, o presidente local, Aldo Fernandes, destaca a participação de representantes de diversas entidades na campanha, além de classes estudantis e demais instituições que têm atuado juntamente com a OAB.

“Este será um trabalho que terá a participação de todos os segmentos da sociedade mossoroense. Coletaremos assinaturas nas faculdades e universidades da cidade e por isso é extremamente importante a mobilização dos estudantes”, diz ele.

A “Coalização pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas” é formada atualmente por 103 entidades e movimentos sociais.

O projeto de iniciativa popular deve conter assinaturas equivalentes a 1% do eleitorado (aproximadamente 1,5 milhão), entre outros requisitos legais.

Dentre as propostas de mudança, o projeto quer proibir o financiamento de campanha por empresas e adoção do Financiamento Democrático de Campanha, e quer também as eleições proporcionais em dois turnos.

Entenda mais sobre a Reforma Política AQUI

PROGRAMAÇÃO

Dia: 23/03 – Natal

Horário: 19h

Local: Audiência Pública na Câmara Municipal do Natal



Dia: 24/03 – Caicó

Horário: 19h30

Local: Auditório do Centro Pastoral



Dia: 25/03 - Parelhas

Horário: 9h30

Local: Plenário Guiomar Virgílio na Câmara Municipal de Parelhas



Dia: 25/03 - Mossoró

Horário: 17h

Local: Subseção da OAB



Dia: 26/03 – Pau dos Ferros

Horário: 17h

Local: Subseção da OAB



Dia: 27/03 – Apodi

Horário: 10h

Local: Câmara Municipal de Apodi



Dia: 30/03 – Natal

Horário: 16h

Local: Audiência Pública na Assembleia Legislativa do RN



Dia: 31/03 – Currais Novos

Horário: 19h30

Local: Câmara Municipal de Currais Novos



Dia: 01/04 - Macau

Horário: 10h