Dia Internacional da Mulher é celebrado nesta terça em Grossos

Buscando valorizar e enfatizar a importância das mulheres na sociedade, a Prefeitura de Grossos realiza uma tarde de ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher 2022, com atividades voltadas ao público feminino.



Nesta terça-feira, dia 08 de março, dia internacional da mulher, a programação acontecerá em frente a secretaria municipal de Assistência Social com serviços como: tarde da beleza com cortes de cabelo, escova e unhas; Verificação de pressão, HGT e ponto de vacinação Covid 19; Amostra de artesanato pelas artesãs do município; Orientação sobre empreendedorismo com o Sebrae; Orientação jurídica sobre os direitos da Mulher; Apresentações culturais e lanche saudável.



Para a prefeita Cinthia Sonale, a data do dia Internacional da Mulher tem como um dos objetivos lembrar a sociedade da necessidade de que a mulher tenha um espaço mais valorizado.



“As mulheres já conquistaram muito ao longo da história, mas muito ainda precisa ser feito e mudado para que possamos assumir postos e espaços que também são nossos. No Dia Internacional da Mulher, quero deixar o meu reconhecimento a todas as mulheres, em especial as mulheres Grossenses, por contribuírem para o crescimento de nossa cidade, por serem mulheres fortes, guerreiras, empreendedoras, e que estão sempre, presentes em cada passo, para novas conquistas. Esse dia serve de alerta para todos, pois ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir a paridade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres”, declarou.



A programação acontece a partir das 14h em frente a secretaria de Assistência Social.



O Dia Internacional da Mulher é uma referência a greve de operárias da cidade norte americana de Nova Iorque. No dia 8 de março de 1857 elas ocuparam a fábrica para reivindicar melhores condições de trabalho, redução na carga diária de 16 horas, equiparação de salários e tratamento digno. A data é celebrada em muitos países para fazer memória das lutas e conquistas das mulheres por direitos.