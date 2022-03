Centro de testagem Covid no Ginásio Pedro Ciarlini encerra suas atividades no dia 15 de março

O número de casos positivos de Covid-19 em Mossoró apontou uma queda significativa nos últimos dias. Devido à redução da demanda por testes e a queda no número de casos positivos para a doença, o centro de testagem que funciona no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini encerrará o funcionamento na próxima terça-feira (15).

A partir desta data, os testes de Covid-19 passam a ser ofertados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte.

O centro de testagem reabriu no Ginásio Pedro Ciarlini no dia 24 de janeiro deste ano para atender a grande demanda da população que apresentava sintomas gripais e suspeitas de casos de Covid-19.

De acordo com uma das coordenadoras do centro de testagem, Fábia Queiroz, somente no primeiro dia de reabertura do centro, dia 24 de janeiro, aproximadamente 1.500 testes de Covid-19 foram realizados.



Fábia explicou que os serviços oferecidos no centro de testagem não se restringiram apenas à testagem da Covid-19, mas também foram realizadas orientações, consultas e encaminhamentos para atendimento médico.



“Tivemos aqui durante este período de reabertura muitos casos que, embora apresentassem sintomas semelhantes à Covid-19, foram testados para Influenza”, explicou Fábia.

Cláudia Xavier, também coordenadora do centro de testagem, confirmou o encerramento das atividades na unidade no próximo dia 15 e acrescentou que nestes últimos dias, a procura diária por testes vem registrando uma média de 40 atendimentos por dia. Números que representam uma queda na demanda.

Cláudia reforça que do dia 24 de janeiro ao dia 24 de fevereiro, véspera do período de Carnaval 2022, foram realizados 8.795 testes e desse total 3.766 foram positivos para Covid-19.