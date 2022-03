Trânsito é vida: faixas de pedestres garantem segurança no perímetro escolar

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), por intermédio do Departamento de Sinalização Viária, reforça a segurança no trânsito com serviços de manutenção e adição de faixas de pedestres no perímetro escolar. O objetivo é diminuir os riscos de acidentes, proporcionando aos pais e alunos um local seguro para travessia.



A Escola Municipal Niná Rebouças, no Abolição 4; Escola Municipal Manoel Assis, no bairro Doze Anos; e Escola Estadual Antônio Gomes, no bairro Paredões, são algumas das unidades de educação beneficiadas com os serviços de sinalização viária.



Os trabalhos para a promoção de um trânsito seguro acontecem diariamente e foram intensificados no período de volta às aulas. Segundo Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, além da manutenção dos dispositivos, o departamento pedagógico realiza ações na área escolar com atividades de educação para o trânsito.



“Extremamente importante a faixa de pedestres. Estamos garantindo esses espaços para que os alunos, os pais, realizem a travessia em segurança. Atrelado a isso, estamos com ações educativas dentro e fora das escolas. Os alunos recebem da equipe pedagógica informações sobre como atravessar na faixa, o momento que deve atravessar, entre outras orientações”, destacou Luís Correia.



“São escolas onde o trânsito é intenso. Portanto, estamos realizando esse trabalho para a segurança dos alunos. Precisamos que os condutores respeitem a sinalização, pois no trânsito a responsabilidade é primordial para evitar acidentes”, pontuou Cleidinilson Morais, secretário de Segurança.