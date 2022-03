Trânsito: ações educativas são intensificadas na volta às aulas em Mossoró

Visando conscientizar condutores sobre segurança viária no perímetro escolar, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) intensificou ações educativas com dicas de segurança no trânsito. As atividades também são realizadas com alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino.



As atividades são intensificadas nos horários de entrada e saída dos alunos. Velocidade nas proximidades das escolas, uso correto da faixa de pedestres e uso do cinto de segurança são algumas das informações contidas nos materiais distribuídos entre condutores, pais, alunos e professores.



Maribel Oliveira, coordenadora do Departamento de Educação para o Trânsito, conta que a ideia é reforçar informações sobre condução segura, gerando mais segurança no trânsito local. A pedagoga lembra que as ações são intensificadas na volta às aulas para alertar condutores e reforçar aos pais e alunos sobre travessia segura na faixa de pedestres.



“Com o retorno das aulas, o fluxo de veículos nas proximidades das escolas no horário de início e final das aulas aumenta e o respeito às leis de trânsito é esquecida. Percebemos que os condutores ao se aproximarem da escola, da faixa de pedestres, não reduzem a velocidade, não é dada a preferência de passagem aos pedestres”, disse Maribel.



“A ação educativa na volta às aulas é realizada no horário de entrada dos alunos.Em cada escola que vamos trabalhar será realizada na entrada blitz educativa com abordagem aos condutores dos veículos e apoio aos alunos na travessia da faixa. Em cada blitz é entregue material educativo aos condutores. Já no interior da escola realizaremos palestra para alunos e entrega de panfletos educativos”, contou.



Os trabalhos seguem durante toda a semana para a promoção de um trânsito mais seguro e harmônico. Nesta quarta-feira (9), as atividades serão realizadas na Escola Municipal Dinarte Mariz. Na quinta-feira (10), o encontro será promovido na Escola Municipal Niná Rebouças. O circuito de ações será finalizado na sexta-feira (11), na Escola Municipal Manoel Assis.