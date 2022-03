15,3 kg de cocaína despachados em mala são apreendidos pela PF no Aeroporto de Natal

A Polícia Federal apreendeu na noite da última quarta-feira (9), no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, 15,3 kg de cocaína.

A droga foi encontrada numa mala despachada em um voo que seguiria para a cidade de Guarulhos, em São Paulo. Não houve prisão.

A apreensão acorreu após os controladores do aparelho de raios X daquele terminal de passageiros terem identificado, no embarque doméstico, uma bagagem abandonada com indícios de conteúdo orgânico suspeito.

De imediato, a PF foi acionada e com a chegada dos policiais, a bagagem “sem dono” foi aberta na presença de testemunhas da própria companhia aérea, ocasião em que foram achados os 15 tabletes da droga envoltos em peças de roupa. A constatação que era cocaína veio com a realização de exame preliminar do narcoteste.

O entorpecente foi então conduzido para ser periciado na sede do órgão, no bairro de Lagoa Nova, onde passou por trâmites de apreensão e se encontra sob guarda, em depósito.

A PF instaurou Inquérito Policial e busca agora identificar o passageiro responsável pelo transporte ilícito e a quem se destinava a droga.

De 2021 até hoje, a Polícia Federal já apreendeu 2,6 toneladas de drogas no Rio Grande do Norte. Desse total, cerca de 1,9 tonelada foi de cocaína.

As apreensões mais recentes aconteceram nos correios do município de Parnamirim, no dia 24 de fevereiro, quando em ocorrências distintas, a PF prendeu dois homens ao receberem cocaína via postal.