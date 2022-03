De quem é a preferência na rotatória: quem está ou quem se aproxima?

Ocorre com frequência do motorista, do motoqueiro e do ciclista ter dúvidas quando se aproxima de uma rotatória: acessa ou aguarda a passagem de quem já está na rotatória?



Em se tratando de trânsito, dúvida significa acidente. Acidente, significa prejuízo e até a morte. E é o que ocorre quase todos os dias. A coluna Trânsito é Vida esclarece esta dúvida.

O Gerente Executivo de Mobilidade, Luiz Correia, explica que o motorista, motoqueiro ou ciclista ao se aproximar de uma rotatória, deve observar logo se existe sinalização.

Havendo-o, deve respeitá-la. Não havendo sinalização, entende-se que a preferência é de quem está fazendo a rotatória. Portanto, deve aguardar para só então seguir em frente.

Em Mossoró, existem rotatória em frente ao Hotel Thermas, acesso da BR 110 a UERN, ao lado do Hospital Wilson Rosado, perto do Mercado do Vuco Vuco, entre outras.





A regra é nacional.

Trânsito é Vida é publicado aos sábados e replicado na segunda, no programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO, da Rádio Difusora de Mossoró.

Dúvidas, Luiz Correia esclarece: 84 9 9948 9337