Mossoroense de 38 anos é morta a tiros na Vila Mato Grosso em Serra do Mel-RN

Suéria Nogueira estava em baixo de uma árvore, em frente de casa, quando teria se aproximado os atiradores. Ela foi alvejada e morta no local. Outra pessoa teria saído ferido do local, mas esta informação da PM não confirmou.

A mossoroense Suéria Nogueira Cândido, de 38 anos, foi morta com tiros de doze e pistolas, na tarde deste domingo, na Vila Mato Grosso, no município de Serra do Mel-RN.

O ataque violento a dona-de-casa deixou os vizinhos assustados. Eles não falaram com a Policia, nem as informações básicas, como quantos homens e em que fugiram do local do crime.

Pelas redes sociais, surgiram comentários de que um jovem que estavam no local do crime, havia sido baleado, mas neste caso a informação não foi confirmada pela Policia Militar do destacamento de Serra do Mel.

Os assassinos agiram rápido e com extrema violência, inclusive usando os mesmos tipos de armas do ataque que vitimou o vigilante Raimundo Carreiro de Almeida Filho, na Vila Brasília, no dia 15 de janeiro de 2022.

No caso de Suéria Cândido, a Policia Militar acionou a Policia Civil e também o ITEP de Mossoró para iniciarem as investigações no local.