Prefeitura de Mossoró garante linha de ônibus para universidades

A Prefeitura de Mossoró investe e avança em mobilidade urbana. A partir desta segunda-feira (14), com a volta das aulas presenciais nas universidades, o programa “Ônibus nos bairros” acompanha o retorno e garante linhas de ônibus para o transporte dos universitários.



Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), a ampliação contempla todas as universidades do município. A Prefeitura de Mossoró também garante a integração e meia passagem aos estudantes por meio da aquisição da carteirinha.



“A integração é um benefício de extrema importância. Todos os bairros e todas as universidades vão estar sendo assistidas, independente de ser pública ou particular. Isso em função da integração, pois, se não fosse a integração, não haveria essa possibilidade. A linha universitária depende muito da assistência dos outros itinerários, visto que as linhas dos bairros fazem o transporte da população e, através da integração, a rota universitária realiza a captura dos alunos para as universidades”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.



Houve adequações nas rotas dos bairros para melhor assistência da linha universitária. O quadro de horários pode ser consultado através das redes sociais da empresa Cidade do Sol, concessionária responsável pelo transporte público municipal.