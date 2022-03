Mais de 100 estagiários da educação já foram contratados em Mossoró; seleção segue aberta

Segue aberta a seleção para contratação de estagiários que atuam no suporte aos professores em turmas que possuam alunos com deficiência na Rede Municipal de Ensino de Mossoró.

Nos últimos dias, mais de 100 estagiários já foram contratados e encaminhados às escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs). A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Educação, disponibiliza, neste primeiro momento, 415 vagas.

As vagas são destinadas para alunos regularmente matriculados a partir do 4º período em cursos de licenciatura (Pedagogia, Letras, Física, Química, Matemática, etc.), em instituições de ensino superior que possuam convênio com a Prefeitura de Mossoró, como, por exemplo, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Universidade Potiguar (UnP).

O interessado deve ter disponibilidade de 20h semanais e não estar vinculado a nenhum estágio não obrigatório ou ter vínculo empregatício.

Os graduandos devem solicitar declaração de vínculo com a universidade e na sequência podem se dirigir à Secretaria Municipal de Educação (Centro Administrativo da Cidadania, bairro Aeroporto), para a etapa de entrevista, no horário de expediente da SME, entre 7h e 17h.

“Nosso dever é garantir que os direitos das crianças com deficiência, em todos os aspectos, sejam eles físicos, pedagógicos, sejam respeitados. Nesse sentido, temos encaminhado e continuamos em processo de encaminhamento dos estagiários que atuarão como auxiliares de sala de aula. Mais de 100 estagiários foram encaminhados às escolas nos últimos dias, por exemplo, e a seleção continua acontecendo”, comentou a secretária de Educação, Hubeônia Alencar, acrescentando:

“São quase 900 alunos com algum tipo de deficiência matriculados, um recorde. Importante destacarmos o fato de que as matrículas realizadas por meio do sistema on-line contribuíram muito positivamente para isso, uma vez que deu aos pais a autonomia de verificar a disponibilidade de vagas e realizar as matrículas diretamente, sem a intermediação de terceiros”, finalizou a secretária.