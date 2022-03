Avenida São Jerônimo recebe obras de recomposição asfáltica

As obras do programa “Asfalto no Bairro”, da Prefeitura de Mossoró, seguem sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB). Atualmente, as equipes concentram os trabalhos em ruas do bairro Santa Delmira, zona Oeste da cidade.



Na manhã desta quinta-feira (17), quem passou pela avenida São Jerônimo, uma das principais vias de acesso aos bairros Santa Delmira e Redenção, percebeu a presença das equipes do programa “Asfalto no Bairro” no trabalho para recuperação da malha viária.



A recomposição do asfalto na avenida vem para atender a uma antiga reivindicação dos moradores da região, bem como condutores de veículos que fazem uso rotineiro da via contemplada com as obras de infraestrutura. “Seguimos avançando cada vez mais no trabalho para melhorar as condições de tráfego, dando fluidez ao trânsito, segurança e acessibilidade. Iremos chegar a novos bairros da cidade com obras importantes de infraestrutura”, frisou Rodrigo Lima, titular da Secretaria de Infraestrutura de Mossoró.



Na quarta-feira (16), pela manhã, as equipes realizaram os serviços de recomposição asfáltica na avenida da Integração.