Estacionamento preferencial: “É de extrema importância deixar a credencial visível”. Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade de Mossoró, orienta os motoristas sobre o uso correto do cartão de estacionamento, que deve estar visível ao agente fiscalizador, para aqueles que utilizam vagas especiais destinadas a idosos e pessoas com deficiência (PcD).

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) reforça por meio do quadro “Trânsito é vida”, no canal do Youtube da Prefeitura de Mossoró, as resoluções do Código de Trânsito Brasileiro referente ao estacionamento em vagas especiais destinadas a idosos e pessoas com deficiência (PcD).

O conteúdo audiovisual produzido pelo Departamento de Mobilidade promove informações sobre o uso correto do cartão, que deve estar visível ao agente fiscalizador.

“O Código de Trânsito Brasileiro, diante de suas resoluções, garante o estacionamento em vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência. É importante tomar alguns cuidados, o condutor que estaciona na vaga especial deve estar munido do cartão. É de extrema importância deixar a credencial visível dentro do carro”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

“O agente de trânsito vai chegar para fazer a fiscalização, garantindo que outras pessoas não utilizem os espaços. É importante deixar visível para o agente, de preferência no painel do carro. Dessa forma, o agente vai verificar que realmente o condutor está autorizado a estacionar naquele determinado local. É de extrema importância o princípio da cidadania. Pense nessas pessoas com baixa mobilidade, pense no idoso e pense nas pessoas com deficiência. Pois, no trânsito, todos participando, todos saem ganhando”, completou Luís Correia.

Para utilizar os espaços de estacionamento destinados ao público específico, o condutor deve solicitar o cartão de estacionamento para idosos ou pessoas com deficiência, junto à SESDEM. Para credencial do idoso é preciso ter mais de 60 anos.

Para pessoas com deficiência é preciso estar munido do atestado médico referente à deficiência permanente ou temporária.

A emissão do documento é gratuita e pode ser solicitada por meio da plataforma “Mossoró Digital” na internet.

A credencial é válida em todo o território nacional e deve ser retirada de forma presencial pelo solicitante ou responsável na sede da SESDEM, localizada na avenida Felipe Camarão, 534, bairro Doze Anos, ao lado da Igreja de São João.