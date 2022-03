“É uma estupidez nacional”, diz Jean sobre a paridade de preço internacional

O senador Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, em entrevista ao site Meteoro, disse que a PPI não serve para o Brasil e não serve país nenhum. “É uma estupidez nacional”, diz.

O senador acrescenta: “É uma estupidez para o agro, para a indústria, para as nossas empresas aéreas”. Alvaro Borba, editor do Meteoro, pergunta o que está sendo feito.

“Absolutamente nada. Aliás, ao contrário, o que este governo fez até agora, e o governo Temer colaborou com a raiz deste problema, foi gerar justamente este problema”, diz.





O senador explica: “Quando você coloca Paridade de Preços Internacional, é o preço lá de fora, mais os custos de internação e as despesas para trazer ele aqui para a porta de uma refinaria brasileira. É uma simulação, é uma abstração, claro”.

“É como se o produto sai de uma refirmaria Brasileira, fosse 100% importado, seja o óleo que o produz, que gera a matéria prima, seja o processo todo de refino, caríssimo e complexíssimo, para no final você ter, diesel, gasolina, gás liquefeito de petróleo”, explica.

Acrescenta: “Então, assim, o que a gente está fazendo hoje: jogando fora a autossuficiência do Brasil, quando você impõe de cima pra baixo, como o governo, a PPI, com paridade de importação, atenção, não é internacional, é importação, a 100% do diesel, 100% do QAV, 100% do óleo combustível, 100% do GLP, 100% do petróleo, como se o Brasil não produzisse nada de petróleo e não tivesse nenhuma refinaria.

“Qual é o intuito de um país brigar, lutar, para ter reserva de petróleo, produzir, ir atras, gastar dinheiro, arriscar dinheiro... qual intuito de ter seu petróleo, se você vai aplicar para seu cidadão a paridade de importação? Ora, era mais fácil, então, importar tudo. Se isso fosse bom, você não faria esforço nenhum e importava tudo de todo mundo. É verdade, ou não?”.

“A PPI não serve para o Brasil e não serve para país nenhum. É uma estupidez nacional, é uma estupidez para o agro, é uma estupidez para a indústria, é uma estupidez para as nossas empresas aéreas, é uma estupidez para todos nós cidadãos de direita ou de esquerda. É uma estupidez absoluta”, finaliza o senador Jean Paul Prates.