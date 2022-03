Acumulada há 12 sorteios, Mega Sena deve pagar 190 milhões neste sábado

A Mega-Sena está acumulada há 12 sorteios e pode pagar R$ 190 milhões no sorteio deste sábado (19/03) pelo concurso 2.464. O prêmio é o maior da modalidade nos concursos regulares em dois anos e quinto maior na história da Mega-Sena, também sem considerar a Mega da Virada. Confira os maiores prêmios ofertados pela Mega-Sena em concursos regulares:

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 190 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 950 mil de rendimento no primeiro mês. Se o ganhador preferir investir no setor imobiliário, o valor é suficiente para comprar 38 casas de alto padrão ou prédios comerciais de R$ 5 milhões cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA, app Loterias CAIXA ou Internet Banking CAIXA, disponível para clientes do banco.

Arrecadação recorde:

O sorteio de quarta-feira (16/03) da Mega-Sena também estaria entre os cinco maiores caso houvesse ganhador e alcançou recorde na arrecadação das Loterias CAIXA neste ano. Foram registradas 55,47 milhões de apostas, em um total de R$ 249,61 milhões arrecadados. Deste total, R$ 93,66 milhões serão repassados para os beneficiários legais.

As Loterias da CAIXA constituem um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois direciona quase metade de toda a sua arrecadação a programas e projetos sociais nas áreas como esporte, cultura, seguridade social, saúde, segurança, entre outros. Saiba mais no site.

Bolão CAIXA:

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.