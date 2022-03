Governo Federal vai jogar R$ 30 bilhões do FGTS na economia brasileira

Serão criadas contas automáticas para 42 milhões de brasileiros e nelas depositado até mil reais; Porém, quem precisa de mais recursos, pode acionar os correspondentes bancários de confiança, como a CASA DO EMPRÉSTIMO (FOTO), e antecipar o FGTS bloqueado ou até fazer outras transações financeiras para atender a sua necessidade; Por questões de segurança, este tipo de transação não deve ser feita por telefone ou redes sociais.

O Governo Federal pretende jogar R$ 30 bilhões em contas criadas automaticamente de 42 milhões de brasileiros a partir deste dia 20 do próximo mês. O valor pode ser superior, pois o trabalhador pode também fazer antecipação do FGTS, através de correspondente bancário.

Esta manobra para “injetar” R$ 30 bilhões na economia, o Governo Federal classificou de Saque Extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Estes recursos não são do tesouro nacional. São, na verdade, do trabalhador brasileiro que está na Caixa. O governo fez o anúncio neste dia 17 de março, no Palácio do Planalto.

O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, do presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, e outras autoridades.

O “saque” será de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O valor é de até R$ 1 mil por cidadão, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS.

O crédito do Saque Extraordinário do FGTS será realizado em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos trabalhadores.

Ou seja, o governo vai jogar os recursos numa conta e avisa ao trabalhador, através da mídia, que os recursos estão disponíveis nesta digital criada automaticamente.

Mas o trabalhador que precisa de mais de mil reais, pode solicitar antecipação do saque do FGTS. Em Mossoró, a Casa do Empréstimo oferece este serviço aos trabalhadores da região.

Segundo Patrício Carlos, “temos atendido pessoas de diversas regiões com essa linha de crédito, uma vez que não compromete sua renda, sendo descontado em sua conta do FGTS”.

O empresário destaca que essa medida do Governo Federal vai estimular a economia de forma substancial. O comércio local será o primeiro a sentir o impacto positivo.





Preocupação

O empresário Patrício Carlos chamou a atenção da reportagem do MOSSORO HOJE, para alertar o trabalhador de ligações telefônicas e contatos via redes sociais, oferecendo liberação e antecipação de FGTS. Pode ser criminosos querendo apenas os documentos do trabalhador.

Patrício explicou observou que o “saque” é depositado numa conta criada automaticamente pelo Governo. Não é através de ligação ou redes sociais. Ele também alerta que vão oferecer empréstimos e antecipação de FGTS por telefone e redes sociais. Não é seguro.

Em Mossoró, uma das empresas mais responsáveis e consolidada no mercado, é a Casa do Empréstimo, que é procurada pela população da região pela credibilidade e responsabilidade como lida com os trabalhadores.

A CASA DO EMPRÉSTIMO fica na Rua Desembargador Dionisio Figueira, 60, numa esquina por trás do Colégio das Irmãs, no Centro de Mossoró. Atendimento agendado pelos números 84 3314 0395 - 84 9 8609 2405 - 84 9 8724 7662