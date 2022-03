UFRN inicia cadastramento de candidatos aprovados na segunda chamada do SiSU 2022. A documentação deve ser enviada até as 23h59 da quarta-feira (23), por meio do endereço www.sigps.ufrn.br. A lista de documentos necessários e outras informações constam em edital, que pode ser acessado no site Sisu-UFRN, onde também está publicada a lista de convocados.

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realiza, a partir desta terça-feira (22) o cadastramento virtual dos convocados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para o preenchimento de 2.395 vagas.

A documentação deve ser enviada até as 23h59 da quarta-feira, 23, por meio do endereço www.sigps.ufrn.br, e eventuais retificações estarão disponíveis no dia 25 de março.

A lista de documentos necessários e outras informações constam em edital, que pode ser acessado no site Sisu-UFRN, onde também está publicada a lista de convocados.

O cadastramento deve ser realizado tanto pelos aprovados quanto suplentes interessados em compor o cadastro de reserva, para preenchimento das vagas que não forem ocupadas na segunda chamada.



De acordo com a pró-reitora de Graduação da UFRN, Maria das Vitórias de Sá, o candidato deve ler o edital do Sisu na UFRN e efetuar o cadastro de login e senha no SIGPS, caso ainda não tenha.

Com acesso ao sistema, será possível anexar os documentos exigidos, de acordo com o grupo de inscrição no Sisu. Os autodeclarados pretos ou pardos, por exemplo, deverão enviar um vídeo de autodeclaração individual, que será submetido ao procedimento de heteroidentificação.

Os interessados em preencher as vagas reservadas às pessoas com deficiência, por sua vez, passarão por uma banca de validação.