Itep enterra 11 pessoas como indigentes; procedimento aconteceu hoje (22) em Mossoró

São consideradas indigentes pessoas cujos corpos foram recolhidos pelo Itep e não foram identificados oficialmente ou procurados por familiares. Geralmente são vítimas de acidentes ou mortes violentas, mas também há outros casos. O procedimento aconteceu durante a manhã, no Cemitério Novo Tempo, localizado na BR-304, e contou com a parceria com a Prefeitura de Mossoró.