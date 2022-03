Avenida Presidente Dutra recebe serviços de recuperação asfáltica

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), dá prosseguimento a recuperação da malha viária em diversos pontos da cidade. Na zona Leste, trechos da avenida Presidente Dutra são contemplados com obras do programa “Asfalto no Bairro”.



Nesta terça-feira (22), as equipes iniciaram os serviços em trechos da avenida que necessitavam de reparos no asfalto. São obras de recomposição asfáltica para reparos em desníveis e buracos na via, atendendo a anseios de moradores e comerciantes da região, bem como condutores de veículos que transitam dia a dia pela localidade.



As obras de recomposição asfáltica são importantes investimentos em infraestrutura para garantia de melhores condições no trânsito, ofertando mais acessibilidade e segurança, além de mobilidade urbana.



Na semana passada, o programa de asfalto da Prefeitura de Mossoró realizou obras no bairro Santa Delmira nas avenidas da Integração e São Jerônimo.