Sargento da PM morre em decorrência de mal súbito durante protesto em Natal. Luciel de Lima Rodrigues, de 47 anos, era lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar, em João Câmara, e estava na PMRN há 22 anos. Policiais Militares estão reunidos em frente a sede da Governadora, desde o início da manhã desta terça-feira (22), cobrando equiparação salarial da categoria com outros servidores da Segurança Pública do estado. Luciel participava do ato quando passou mal. Uma equipe do Samu ainda prestou os primeiros socorros e tentou reanimá-lo, mas não obteve sucesso.

O Governo do Estado emitiu uma nota de pesar:

NOTA DE PESAR

O Governo do Estado lamenta o falecimento do policial militar Luciel de Lima Rodrigues, natural de Ceará Mirim, 47 anos de idade, vítima de infarto no início da tarde desta terça-feira (22). O fato aconteceu no Centro Administrativo do Estado, no bairro Lagoa Nova, em Natal. Luciel foi incorporado à Polícia Militar do Rio Grande do Norte em 28 de junho de 1999, era 3º sargento lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar, no município de João Câmara. Aos familiares e amigos nossa solidariedade e sinceros sentimentos.

