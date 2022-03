“Trailer da Vacina”: bairros recebem vacinação itinerante contra Covid em Mossoró

A partir desta quarta-feira (23), a campanha “Mossoró Vacina”, criada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a vacinação itinerante da Covid-19 com o “Trailer da Vacina”. A medida tem como objetivo possibilitar o acesso à vacinação aos mossoroenses que residem nos bairros e logradouros mais afastados.



A secretária de Saúde Morgana Dantas explica que a introdução do trailer da vacina visa incentivar ainda mais a população a se vacinar e, consequentemente, reduzir o número de pessoas que ainda não se vacinou ou que ainda não completou o esquema vacinal. “O objetivo do carro da vacina é levar o imunizante cada vez mais perto da população, principalmente nos locais mais distantes”, reforçou Morgana.



Coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima detalha que o trailer da vacina vai funcionar em dias alternados e em pontos estratégicos. A estreia do serviço no município vai contemplar os moradores do bairro Nova Vida. O trailer da vacina ficará instalado na rua Zacarias Cunha, proximidades do “Bar do Cajueiro”, bairro Nova Vida, trecho mais conhecido como “Malvinas”.



Etevaldo adianta que a vacinação itinerante vai ter início às 8h e se estenderá até as 11h. “Nós já estamos com as equipes todas preparadas para dar início a mais este serviço que é a vacinação da população de forma itinerante”, acrescentou. No trailer será disponibilizada a vacinação para todos os grupos desde a Dose Pediátrica (Dped) para crianças a partir de 5 anos até a D4 (4ª Dose) para idosos a partir de 60 anos e imunossuprimidos a partir de 12 anos.