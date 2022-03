Homem vai à júri popular por tentativa de homicídio ocorrida em 2011, em Mossoró

A sociedade mossoroense se reúne na manhã desta quarta-feira (23), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, para julgar a culpa de Geilson Jefferson Cabral da Silva, de 29 anos, por tentativa de homicídio.

O homem é acusado de ter fornecido uma arma para que Jefferson Max de Oliveira tentasse tirar a vida de Maximiliano Medeiros Gurgel. O crime aconteceu no dia 25 de novembro de 2011, por volta das 12h, na Rua Nilo Peçanha, Bom Jardim.

De acordo com os autos do processo, no dia citado, Jefferson Max teria informado ao acusado que queria tirar a vida de Maximiliano. Sabendo disto, Geilson rapidamente conseguiu uma arma para que Jefferson concluísse o intento.

Jefferson Max então foi até o local onde estava a vítima e passou em frente a ela de bicicleta. Depois deixou o veículo na esquina e voltou a pé, já atirando. Ele fugiu em seguida.

A vítima ainda foi atingida por vários disparos, mas foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia e sobreviveu.

A motivação do crime não está clara nos autos do processo.

O júri popular deverá ser iniciado por volta das 9h, quando o presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, realizou o sorteio dos jurados.

A defesa do réu está sendo realizada pelo advogado Justino Dutra Dantas de Almeida. Já o Ministério Público é representado nesta terça pelo promotor Ítalo Moreira.

O MP deverá pedir a condenação do réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado, pois foi cometido por motivo torpe e a vítima não teve chances de defesa, e ainda um agravante, pelo fato de este ter cedido a arma para o crime.