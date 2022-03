Nota Potiguar sorteia R$ 183 mil em prêmios nesta quarta-feira (23). A divulgação dos nomes dos sorteados será transmitida ao vivo pela Band, a partir das 16h, dentro do programa Brasil Urgente, e no canal da Nota Potiguar no YouTube. Serão anunciados todos os ganhadores dos 42 prêmios de R$1 mil, distribuídos entre os usuários do aplicativo de todas as regiões do Estado, e as outras três premiações globais nos valores de R$10 mil, R$20 mil e R$50 mil, totalizando 45 prêmios em dinheiro. As instituições também recebem o equivalente à metade do prêmio do usuário sorteado.

Os contemplados com prêmios em dinheiro, oferecidos pela Nota Potiguar, neste mês de março, serão conhecidos nesta quarta-feira (23).

A divulgação dos nomes dos sorteados será transmitida ao vivo pela Band, a partir das 16h, dentro do programa Brasil Urgente, e no canal da Nota Potiguar no YouTube.

Serão anunciados todos os ganhadores dos 42 prêmios de R$1 mil, distribuídos entre os usuários do aplicativo de todas as regiões do Estado, e as outras três premiações globais nos valores de R$10 mil, R$20 mil e R$50 mil, totalizando 45 prêmios em dinheiro. As instituições também recebem o equivalente à metade do prêmio do usuário sorteado.

Neste período, foram gerados 3,6 milhões de pontos, resultando em mais de 3,1 milhões de bilhetes que concorrem aos prêmios.

Os bilhetes do 33° período serão escolhidos com base nos números do sorteio da Loteria Federal do dia 16 deste mês, concurso nº 5646. Os usuários podem verificar os respectivos bilhetes que estão concorrendo à premiação no app da Nota Potiguar, basta acessar as notificações e conferir.

No total, a Nota Potiguar destina todos os meses R$ 183 mil em dinheiro, entre premiações para os vencedores e respectivas instituições filantrópicas, que recebem o equivalente a metade do valor atribuído aos contemplados nos 45 prêmios, além de um rateio proporcional de R$ 100 mil, exclusivo para essas entidades beneficentes cadastradas, independente do sorteio da Loteria Federal.

Os sorteios são mensais e, para entrar na disputa, basta se cadastrar no aplicativo da Nota Potiguar e acumular pontos colocando o CPF na nota fiscal na hora da compra.

Cada R$50 em compras equivale a um ponto, podendo cada nota fiscal ter, no máximo, 10 pontos. Juntando pontos, o usuário poderá trocar por descontos de até 10% no valor do IPVA (20 pontos a cada mês), participar de sorteios de prêmios em dinheiro e ter acesso às outras vantagens que apenas a Nota Potiguar pode proporcionar.