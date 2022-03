IMD e Siemens abrem seleção com vagas para bolsistas e remuneração de até R$ 4 mil . Estão sendo ofertadas nove vagas, sendo sete para estudantes em Computação ou áreas afins, uma para estudante na área de Design e outra para líder técnico, que também deve ter especialização em Computação ou áreas afins. As inscrições seguem abertas até o dia 3 de abril e devem ser efetivadas através do envio da documentação descrita no Edital 001/2022 - SIEMENS LDA BR disponível no site do Instituto Metrópole Digital, da UFRN.

Um projeto acadêmico do Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN) em parceria com a empresa Siemens está com seleção aberta para bolsistas de graduação e para líder técnico.

As inscrições seguem abertas até o dia 3 de abril e devem ser efetivadas através do envio da documentação descrita no Edital 001/2022 - SIEMENS LDA BR para o endereço processoseletivo-siemens@imd.ufrn.br.

A remuneração é de R$ 4 mil para o cargo de líder técnico, R$ 2 mil para bolsistas de desenvolvimento – com duas vagas para desenvolvimento mobile e cinco para full stack – e R$ 1.200 para bolsista de design.

Intitulado “Desenvolvimento do portal de engenharia de aplicação LDA BR - Gestão de oportunidades, acompanhamento e indicadores”, o projeto tem o objetivo de elaborar, além do portal referido em seu título, um aplicativo móvel para lançamento de informações e visualização no site.