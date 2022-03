Um adolescente e 23 animais são resgatados em Mossoró após denúncia de maus tratos

Cerca de 23 animais e um adolescente foram resgatados de uma residência no bairro abolição 2 em Mossoró, após denúncia de maus tratos feitos por vizinhos. Voluntários do Instituto Ampara e o Abrigo Mossoró, juntamente com a Guarda Civil Municipal, realizaram uma vistoria na residência onde encontraram os animais sujos, desnutridos e abandonados em meio ao lixo, e em um dos quartos da casa, um adolescente de aproximadamente 14 anos.

De acordo com o conselho tutelar, que foi chamado ao local para dar assistência ao adolescente, os pais viajaram e deixaram a criança sozinha na casa em condições insalubres. O adolescente foi entregue a um tio, que disse não saber das condições que vivia o adolescente.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o interior do imóvel, localizado no bairro Abolição 2, tomado por fezes dos bichos, que circulam pela casa em meio também à resto de comida, lixo em grande quantidade espalhada pelo chão, onde também estão sacos vazios com o alimento. Todos os cômodos da casa estavam péssimas condições, ocupados por dezenas cachorros, alguns casos feridos, desnutridos e já sem condições de se recuperar de acordo com os voluntários da ONG’s de proteção aos animais.

O vereador Pablo Aires fez um apelo nas redes sociais para pedir ajudar para atender as necessidades dos animais encontrados na residência.

“Nunca pensei que veria uma situação como essa. A pedido da polícia, nossa equipe, juntamente com os voluntários, realizou uma vistoria em uma residência do abolição 2 após denúncias de maus tratos feita pela vizinhança. A casa contava com mais de 20 animais sujos, desnutridos e abandonados em meio ao lixo. Mas isso não era o pior. Junto aos animais abandonados estava um adolescente. O conselho tutelar informou que os pais viajaram e deixaram a criança sozinha. Nesse momento, precisamos da ajuda de vocês para garantir o abrigo e custear o tratamento dos animais”, declarou o vereador.

A mãe do adolescente esta sendo ouvida na 2ª DP, pelo delegado José Vieira, para prestar esclarecimentos.



O MH apura os fatos para mais informações.