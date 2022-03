Vaqueiro senta no banco dos réus por homicídio ocorrido em Mossoró no ano de 1996

A sociedade mossoroense se reúne na manhã desta quinta-feira (24), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, para julgar a culpa do vaqueiro Francinaldo Dutra da Silva, pelo homicídio de José Hélio Monteiro de Melo.

O crime aconteceu no dia 19 de outubro de 1996, no sítio Camurupim, localizado na zona rural do município de Mossoró, onde ambos trabalhavam.

De acordo com os autos do processo, no dia citado, por volta das 17h30, só estavam no sítio o réu e a vítima no local, visto que os demais trabalhadores do local haviam saído para realizar um desmatamento.

A dinâmica e a motivação do crime nunca foram devidamente esclarecidas, visto que não houve testemunhas. Funcionaram que depuseram sobre o caso, também não souberam informar se já havia alguma rixa entre os dois.

O processo deste caso passou anos suspenso, visto que o paradeiro do acusado era desconhecido. Atualmente, ele mora em Sorriso/MT.

O júri popular está previsto para ser iniciado por volta das 9h, quando o presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, realizou o sorteio dos jurados.

O Ministério Público será representado neste caso pelo Promotor Ítalo Moreira Martins. A denúncia do MP aponta que, apesar de não haver testemunha ocular do crime, no momento em que este ocorreu, só havia vítima e acusado no local.

O MP deverá pedir a condenação por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil.

Já a defesa do réu será realizada pelos advogados Carlos Alberto Koch, Willian Santos Puhl, ambos do Mato Grosso.

Eles alegam que a pessoa acusada pelo crime não é o cliente deles. Afirmam que não há prova alguma que são a mesma pessoa e que não houve qualquer reconhecimento nesse sentido.