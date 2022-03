Maio Amarelo: Secretaria planeja campanha visando preservar vidas no trânsito

Com foco na redução de acidentes e salvar vidas no trânsito, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) apresentou nesta quinta-feira (24), no auditório do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (PREVI), o planejamento de ações que serão executadas durante a campanha “Maio Amarelo”.



O movimento de iniciativa nacional é voltado à vigilância e prevenção de mortes no trânsito, além da promoção da saúde, em resposta aos desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) para a década, com ações pela segurança viária.



Durante o encontro, o Departamento de Educação para o Trânsito anunciou o tema que será trabalhado em 2022. Com a temática “‘Maio Amarelo’: Juntos salvamos vidas”, as ações serão realizadas em conjunto com vários órgãos que compõem o sistema de trânsito nas esferas municipal, estadual e federal. Além de instituições públicas e privadas. As atividades têm como objetivo conscientizar a população sobre a atenção e respeito às leis de trânsito.



O departamento divulgou algumas das atividades que serão realizadas durante o mês. Neste ano, a repartição planeja várias novidades entre blitze educativas, palestras, capacitações e entrega de materiais pedagógicos.



“Hoje demos início ao planejamento do “Maio Amarelo” na cidade de Mossoró. É um tema bem pertinente, pois remete a parceria. Então, o tema “Juntos salvamos vidas” faz um convite não somente aos órgãos públicos municipais, mas também estadual e federal e iniciativa privada, para estarem todos juntos construindo a mentalidade de segurança no trânsito”, enfatizou Maribel Oliveira, coordenadora do Departamento de Educação para o Trânsito.



“Mais uma vez o Detran-RN em parceria com o município. É um trabalho que é feito com muita empolgação e mais uma vez o Detran-RN participa do movimento, pois juntos salvamos vidas, juntos somos mais fortes”, destacou o supervisor da 1ª Ciretran Mossoró, Wilson Fernandes.