Jovem de 19 anos morre após colidir motocicleta com um poste em Severiano Melo

A vítima foi identificada como Lucas Régis. O caso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (24). O impacto da batida foi tão forte que partiu o cabo de energia. Uma equipe da Cosern precisou ser acionada para desligar a eletricidade para que o corpo do rapaz fosse retirado. Ainda não há informações precisas sobre como o caso aconteceu. A Polícia Militar foi acionada para isolar o local até a chegada do Itep.