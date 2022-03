Foragido da justiça morre em troca de tiros com o GTO de Pau dos Ferros

Na manhã desta sexta-feira (25) um foragido da justiça acabou morto após trocar tiros com policiais militares do município de Pau dos Ferros. O homem foi identificado como Joziel Neves Cavalcante de Lima, de 35 anos.

De acordo com informações do Major Brilhante, policiais do GTO e da 4ª Rádio Patrulha do município foram até uma residência, localizada no bairro Paraíso, para cumprir um mandado de prisão contra Joziel.

Chegando ao local, o homem saiu correndo para dentro de um matagal e atirou contra os policiais, que revidaram a agressão.

Joziel conseguiu escapar naquele momento, mas os PMs continuaram as diligências. Ainda de acordo com o major Brilhante, o suspeito foi novamente encontrado, cerca de 30 minutos depois e voltou a trocar tiros com os policiais.

Desta vez, Joziel foi atingido e capturado. Ferido, ele ainda chegou a ser socorrido na viatura para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, mas morreu ao dar entrada na unidade.

Com ele, os policiais apreenderam 102 pedras de crack e um revólver calibre 38.