A coluna Trânsito é Vida dá dicas neste sábado, dia 26, de como estacionar corretamente e não terminar com o carro ou motocicleta multado pela fiscalização de trânsito em Mossoró-RN. A primeira dica é ficar atento as placas.

Segundo o Diretor Executivo de Mobilidade, Luiz Correia, a forma correta de interpretar a sinalização fixada e estacionar corretamente deve ter atenção de todos os motoristas e também motociclistas.

Luiz Correia explica em qual situação que o carro deve ficar em "paralelo" e/ou em ângulo de 60 e 90 graus. Isto quando tem a placa sinalizando. Não havendo, o carro deve ficar paralelo, ou seja, encostado na calçada.

Já com relação a motos, Luiz Correia, explica que não havendo sinalização de como estacionar a moto, esta deve ficar Perpendicular , ou seja, com pneu traseiro encostado no meio fio e a frente da moto voltada para a rua, em posição de saída.