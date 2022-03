Campanha explica o cooperativismo financeiro de forma simples e fácil

Segundo a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), apenas 4 de cada 10 brasileiros conhecem o cooperativismo.

Neste 27 de março, o Sicoob iniciou um grande movimento para explicar os benefícios do cooperativismo financeiro, contribuindo para que mais pessoas conheçam os impactos positivos gerados pelas cooperativas nas comunidades brasileiras.

Partindo de seu pilar mais básico -- a união de pessoas -- este segmento será apresentado por muitas vozes e cases reais em comunidades por ele transformadas.

O filme de lançamento conta com a participação da atriz e musicista Lucy Alves e do cantor Nando Reis. Ambos se propõem a mostrar que, sim, o cooperativismo tem explicação.

A música escolhida foi “O Segundo Sol”, composição de Reis que ficou conhecida na voz de Cássia Eller. O novo arranjo faz um ajuste na letra, a partir do refrão “tem explicação”, remetendo ao esclarecimento de que é possível ter uma vida financeira saudável, com um relacionamento positivo com o dinheiro, e ainda ver a comunidade crescer por meio da cooperação.

“Desde o conceito criativo, nosso desejo é explicar o cooperativismo financeiro de maneira simples e com emoção. Iremos mostrar também que o Sicoob, muito mais do que uma escolha financeira, é instrumento para conectar pessoas, levando justiça e prosperidade às comunidades. Essa iniciativa permitirá, ainda, que os usuários percebam mais claramente os diferenciais oferecidos pelo Sicoob no contexto do ‘Open Finance’”, diz Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob.

A campanha mostrará, enfim, que fazer parte do cooperativismo financeiro é mais do que contar com soluções operacionais completas e taxas mais justas, mas participar de decisões e dos resultados, contribuir para o desenvolvimento de toda a comunidade e ter esperança de dias melhores por meio da cooperação.

“Queremos que as pessoas saibam que, por meio do cooperativismo financeiro, é possível crescer junto e ter uma vida financeira moderna e digital, mas com amplo apoio humano, que é característico deste segmento”, explica o executivo.

O grande lançamento está confirmado para 27 de março, em break do Fantástico. “Será uma movimentação expressiva e marcante para apresentar o cooperativismo a todos os públicos”, afirma Ênio.

Assista ao vídeo da campanha aqui.

Ficha técnica



Agência: Loggia

Direção Executiva: Sylvia Pina

Direção de Negócios: Sarah Magalhães

Gestão de Projeto: Sarah Magalhães

Direção Executiva de Criação: Flavio Pina

Criação: Bárbara Maia, Diogo Torino, Enderleila Conte, Guilherme Toledo, Lucas Alves, Luciana Moretzsohn

Revisão: Neide Santiago

Direção Estratégica: Luiz Linhares

Estratégia: Gabriella Rangel

Mídia: Adriele Mendes, Izabela Santo, Jônatas Andrade e Nayara Souza

Produção: Carla Pereira e João Lucas

Anunciante: Sicoob

Aprovações: Cláudio Halley, Raquel Frois, Fagner Carvalho, Laenya Romeiro e Gabriela Pelli