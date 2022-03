Trânsito é vida: secretaria orienta sobre intervenção na Rua Alfredo Fernandes no Centro

A Rua Alfredo Fernandes, no trecho que compreende as ruas José de Alencar e Coronel Gurgel, localizadas na região central da cidade, passa por obra de reparo para melhoria da mobilidade urbana. Nesse sentido, a área está restrita, não sendo permitido a circulação de veículos. Os condutores devem buscar rotas alternativas como a rua José de Alencar, com acesso a Praça do Relógio.