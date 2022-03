Após assaltar funcionárias de UBS, suspeito se desculpa e diz que o dinheiro é para a esposa grávida

O assalto aconteceu na manhã desta terça-feira (29), na UBS Chico Salém, no bairro Abolição IV, em Mossoró. Foram levados celulares, uma aliança e um anel de formatura da dentista, de sua auxiliar e de uma enfermeira. Após o crime, antes de fugir correndo, o suspeito se desculpou e disse que estava assaltando para levar dinheiro para a esposa, que está grávida. Esta é a segunda vez que o mesmo crime acontece na unidade, somente neste ano de 2022. As funcionárias reclamam da falta de segurança da unidade e cobram a presença de guardas municipais no local.