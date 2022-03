PMM vai enviar à Câmara PL para complementar salários de servidores que ganham abaixo do mínimo

Os servidores municipais da Prefeitura de Mossoró que recebem salário inferior ao salário mínimo terão complementação salarial de até 32,8% em seus vencimentos.

A mudança beneficiará, em maioria, os profissionais da área da saúde, e integra a política municipal de valorização dos servidores públicos de Mossoró.

"Identificamos esse problema ainda em 3 de janeiro de 2021 quando visitei a UPA do Alto de São Manoel e conversei com alguns servidores que ganhavam salário base de R$ 950. Vamos corrigir isso. Nenhum servidor do município ganhará menos de um salário mínimo no seu salário base. Vamos formar uma comissão com os servidores para corrigir outras distorções e avançar em pautas que são históricas esperadas pelos servidores. O servidor pode contar com o nosso trabalho", afirmou o prefeito Allyson Bezerra.

Serão diretamente beneficiados com a complementação salarial de até 32,8% os profissionais dos cargos de Assistente de Serviços Gerais (ASG), Merendeira, Motorista, Gari, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário, Agente Administrativo, Técnico de Laboratório e Técnico de Enfermagem.

O projeto de lei que trata do reajuste dos servidores municipais será enviado para a Câmara Municipal de Mossoró ainda esta semana em regime de urgência para que seja votado antes do prazo de vedação eleitoral.