Casal que vinha cometendo vários assaltos em Mossoró é preso pela PM

A polícia militar prendeu, na noite desta segunda-feira (28), um casal que vinha realizando diversos assaltos na região do Nova Betânia, Aeroporto e Abolições.

A prisão aconteceu logo após um assalto cometido próximo a antiga Central do Cidadão, no bairro Nova Betânia.

Após serem presos, os dois confessaram o crime. Com eles foram encontrados os itens roubados e também um simulacro de arma, que eles usavam para cometer os assaltos.

John Lennon Menezes da Silva, de 25 anos, e Theodora Thainá de Oliveira Pereira, de 18 anos, foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde foram autuados. Ela, inclusive, era descrita pelas vítimas como sendo extremamente agressiva nas abordagens.

A PRISÃO

De acordo com informações do Major Henrique, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, após o assalto desta segunda, os policiais militares foram acionados imediatamente e já passaram a realizar buscas pelo setor.

Os PMs já vinham à procura do casal há algum tempo, visto que as características dos dois batiam com descrições feitas por várias vítimas, mas ainda não tinham tido sucesso em capturá-los.

Aconteceu que durante o assalto na noite de ontem, a polícia conseguiu rastreá-los através do celular de uma das vítimas.

Os PM seguiram, por meio do rastreamento, a rota onde os assaltos vinham e esta bateu exatamente com o caminho percorrido pelos dois.

O casal foi transferido para a cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça.