Educador financeiro dá dicas de como usar o Saque Extraordinário do FGTS a seu favor

Está na expectativa para sacar os R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? De acordo com o educador financeiro do Sicoob, Eduardo Trigueiro, não há dúvidas sobre tirar ou não o dinheiro: é muito claro que o trabalhador pode encontrar rendimentos muito maiores, até nos investimentos mais básicos e seguros.

A grande questão é sobre o uso desse montante. “O que nós sempre indicamos aqui no Instituto Sicoob é para que as pessoas tenham plena consciência sobre o uso do dinheiro. Esse saque vem a calhar em um momento em que muitas famílias estão endividadas, então essa utilização é muito nobre”, explica.

Para se ter uma noção, o endividamento das famílias brasileiras bateu recorde em 2021, com uma média de 70,9%. O crescimento com relação ao ano anterior foi de 4,4 pontos percentuais.

“Obviamente existem pessoas que não estão com dívidas, mas veem no saque uma oportunidade. E elas estão certíssimas”, diz Eduardo. Hoje o rendimento fixo do FGTS é de 3% ao ano, enquanto a Taxa Selic, um dos principais indicadores de referência da renda fixa, está no patamar dos 11,75% para o mesmo período. “Uma aplicação em renda fixa, com baixo risco, pode já conferir quase quatro vezes o rendimento do FGTS”, afirma.

De acordo com Eduardo, antes de sair tirando o dinheiro, é preciso ter em mente a finalidade do FGTS, no entanto.

“Ele é um fundo criado para que o trabalhador, em caso de demissão, por exemplo, não fique desamparado. Além disso, quando ele se aposenta, tem uma poupança forçada. Por isso é preciso ter muita cautela para não sair gastando com qualquer coisa”.

Para quem ainda tem dúvidas sobre o saque do FGTS e em como empregar este dinheiro, vale dar uma conferida no Se Liga Finanças Online, uma jornada 100% gratuita de conhecimento que auxilia a população a ter uma visão mais saudável sobre o dinheiro.

O Sicoob também dispõe das Clínicas Financeiras Virtuais, em que é possível fazer consultas gratuitas com especialistas para tirar dúvidas pontuais.

SAIBA MAIS SOBRE O SAQUE

A medida foi anunciada nesta quinta-feira, 17, e pode beneficiar mais de 40 milhões de trabalhadores. Eles poderão sacar entre R$ 500 e R$ 1 mil, dependendo do saldo, e todo o processo é digital. Basta ter uma conta no Caixa Tem e no aplicativo do FGTS.