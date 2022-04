Agricultor é morto a tiros dentro de casa em Governador Dix-sept Rosado

A Polícia Militar do município de Governador Dix-sept Rosado registrou um crime de homicídio na madrugada desta quarta-feira (30).

A vítima foi identificada como Augusto Basílio da Silva, de 46 anos. Ele era agricultor e teve a casa invadida por volta das 4h.

De acordo com informações da PM, Augusto estava dormindo na sala da residência quando foi surpreendido pela chegada do suspeito, que já entrou no local atirando contra ele. A vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo morta poucos metros depois.

A motivação do crime ainda é desconhecida e os policiais também não sabem quantas pessoas participaram da ação.

A única informação que se tem é que Augusto tinha se envolvido em uma briga com uma pessoa, após ter feito uma “brincadeira”.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exame de necropsia. A Polícia Civil vai investigar o caso.