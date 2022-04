Noite de terror: criminosos explodem BB de Lajes; um morre em confronto com a PRF

Criminosos armados invadiram o município de Lajes, no interior do Rio Grande do Norte, durante a madrugada desta quarta-feira (30) e explodiram a agência do Branco do Brasil.

Moradores relataram uma verdadeira noite de terror. Parte do grupo cercou a área onde fica a agência do BB e colocou explosivos. Caminhonetes foram usadas para fechar as entradas da cidade.

Outros integrantes da quadrilha se dirigiram ao pelotão da PM no município e fizeram vários disparos para evitar que os policiais saíssem do prédio. Antes da fuga, os bandidos ainda incendiaram a viatura que estava estacionada em frente à unidade.

Segundo a PM, a ação contou com a participação de cerca de 15 a 20 homens, usando armas de grosso calibre, tais como 762, 556 e .40.

Apesar da destruição na agência do BB, os criminosos não conseguiram levar dinheiro dos caixas eletrônicos.

Após o crime, o grupo fugiu da cidade. No caminho, já na BR-304, próximo ao município de Bento Fernandes, se deparou com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal.

Houve troca de tiros e um dos suspeitos acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e levado ao hospital da cidade de Riachuelo, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem foi identificado como Marcos Antônio de Melo Pontes, de 43 anos, natural da cidade de Touros. Os outros suspeitos conseguiram escapar.