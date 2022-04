Cruzamento da rua Alfredo Fernandes com Coronel Gurgel passa por obra de drenagem

A Prefeitura de Mossoró segue com obras em rede de drenagem em vários pontos em regiões diversas, num trabalho intenso que começou no ano passado e segue avançando. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) iniciou intervenção para recuperação de sistema de drenagem com obras no cruzamento da rua Alfredo Fernandes com rua Coronel Gurgel, no bairro Centro.

Tão logo verificada a necessidade de intervenção a área foi isolada e a Secretaria de Infraestrutura iniciou os serviços visando o conserto da rede. “Estamos com obra no cruzamento da rua Alfredo Fernandes com a rua Coronel Gurgel, no Centro. Devido as intensas chuvas que caíram nos últimos dias e ainda a falta de manutenção em anos passados, sendo registradas apenas manutenções pontuais, a estrutura ficou comprometida, cedendo, sendo necessária uma intervenção”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

“A laje estava desmoronando. Então, Nós iremos reconstruir a rede que se encontra danificada, estruturando, para garantir segurança e infraestrutura adequada”, acrescentou Rodrigo Lima.

Durante a realização das obras no trecho a orientação é que os condutores de veículos busquem rotas alternativas. “A gente pede à população, aos condutores de veículos que tenham um pouco de paciência, pois a obra deve durar de 30 a 40 dias, pois será refeita toda a galeria”, destacou o secretário de Infraestrutura de Mossoró.

As equipes de Infraestrutura e Serviços Urbanos seguem trabalhando com obras e monitoramento de pontos críticos. “Na sexta-feira foi uma chuva atípica, intensa, forte. A Prefeitura está trabalhando na recuperação de pontos de drenagem, limpeza de canais, bueiros. Vale destacar que desde o ano passado, nós estamos realizando um intenso trabalho de limpeza e manutenção de redes de drenagem em vários bairros, em regiões diferentes do município”, frisou o titular da SEIMURB.

A Secretaria de Infraestrutura reforça o pedido para que a população evite jogar lixo em via pública, gerando obstrução de bueiros com a chegada das chuvas, consequentemente, pontos de alagamentos. É importante que os moradores descartem corretamente o lixo, os resíduos, evitando o surgimento de transtornos e problemas para a coletividade.