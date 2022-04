Homem é morto a tiros enquanto trabalhava em obra de um calçamento, em Itajá

Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta quarta-feira (30), no município de Itajá, região do Vale do Assú.

A vítima foi identificada apenas como “Fabinho”. Ele estava trabalhando na obra de um calçamento do município, quando foi alvejado com vários disparos de arma de fogo.

Os suspeitos, quatro homens, chegaram ao local em um veículo de cor branca. Eles teriam parado próximo a vítima e já desceram atirando contra ela. Os disparos acertaram a região das costas e da cabeça.

Fabinho não teve tempo de reagir e morreu no local. O corpo dele foi removido para o Itep, onde passará por exame de necropsia. O crime será investigado pela Polícia Civil.