Família pede ajuda a Polícia do RN para prender assassino cearense

Desconfiam que após matar com requintes de crueldade (a pauladas) o comerciante Glaubênio Bessa de Assis, em Jaguaruana, Claudio Fernando Rebouças, de 51 anos, conhecido por “Macaca”, que está armado, tenha fugido numa motocicleta para se esconder na região de Mossoró. Qualquer informação a respeito do procurado deve ser repassada ao 190 imediatamente. Ele é considerado perigoso!

A família Bessa de Assis, de Jaguaruana, no Estado do Ceará, procurou a Polícia do Rio Grande do Norte esta semana pedindo ajuda para localizar e prender um dos assassinos do agricultor Glaubênio Bessa de Assis, de 38 anos, morto a pauladas, no dia 17 de julho de 2021.

O réu confesso deste crime com requintes de crueldade e por motivo torpe é o agricultor Claudio Fernando Rebouças, de 51 anos, conhecido na região do Vale do Jaguaribe por “Macaca”. O assassinato ocorreu no Centro de Jaguaruana, em frente à casa da vítima.

A investigação mostra indícios de que o caso pode ter sido premeditado. Um veículo guiado pela família do acusado foi colocado em frente a casa da vítima, que foi atraída para local, onde foi surpreendido com pauladas nas costas e na cabeça até a morte.

A família desconfia do envolvimento de outros pessoas, mas destacam principalmente o “Macaca”, por ser conhecido como um sujeito violento, que costuma andar armado, já vinha procurando briga, sem motivação aparente, havia alguns meses, como principal acusado.

Os parentes mais próximos e amigos da vítima contaram ao MH que sempre que era desafiado para brigar, Glaubênio Bessa se afastava, explicando a Macaca que cresceram juntos, eram amigos, se ajudaram a vida toda e não havia sentido brigar.

“No dia do crime, Glaubênio dos Ovos, como é mais conhecido a vítima, foi atraído para o local que foi morto a pauladas, por isto acreditamos que tem outra ou outras pessoas envolvidas. Depois dias depois do crime, “Macaca” se apresentou na Polícia e confessou.

Após investigar o caso, a Polícia Civil do Ceará pediu e a Justiça decretou a prisão preventiva de “Macaca”, por ele está indiretamente lançando ameaças aos parentes da vítima e por fugir do distrito da culpa, o que de fato terminou acontecendo.

Os familiares de Glaubênio, temendo o retorno do assassino, pediram apoio da Policia Ceará e também do Rio Grande do Norte, para prender “Macaca”, o qual eles acreditam que esteja escondido em algum assentamento rural na região de Mossoró.

Em Mossoró, os familiares de Glaubênio Bessa, temendo um novo ataque covarde do criminoso, pediram ajuda na Delegacia Regional Mossoró e também ao comando regional da Polícia Militar, aonde receberam o compromisso de realizar buscas pelo assassino.

Quem tiver informação para prender o assassino, deve informar imediatamente ao 190. Não precisa se identificar.