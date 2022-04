Avenida Alberto Maranhão recebe obras de recomposição asfáltica

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, dá continuidade ao cronograma de obras do programa “Asfalto no Bairro”. Os trabalhos são realizados em diversos bairros e abrangem obras de pavimentação e recomposição asfáltica.



Nesta semana, a avenida Alberto Maranhão começou a receber as obras de reparos em asfalto. Os serviços foram realizados em trechos que vão desde as imediações do bairro Belo Horizonte até o Centro. Trata-se de uma das mais importantes e movimentadas vias públicas de Mossoró.



As equipes do programa “Asfalto no Bairro” percorreram uma extensa área da avenida na quarta-feira (30) e quinta-feira (31) para corrigir problemas como buracos, desníveis, desgastes do asfalto. As obras realizadas atendem a um esperado anseio de pedestres e condutores de veículos, contemplando região de residencial e comercial do município.



Em diversos trechos, o asfalto já estava bem desgastado, sendo necessária sua recuperação para garantia de tráfego seguro, mobilidade urbana e acessibilidade, evitando uma série de transtornos aos usuários da avenida.



As obras de recomposição do asfalto na avenida Alberto Maranhão devem continuar pelos próximos dias avançando para novos trechos.



Avenida Mota Neto



Nesta quinta-feira (31), a Prefeitura de Mossoró começou o asfaltamento da avenida Mota Neto, no bairro Aeroporto. A obra de pavimentação asfáltica interligará a avenida João da Escóssia à avenida Felipe Camarão, beneficiando bairros de toda a região.



A obra compreende uma extensão de 1,6 km. São 22 mil metros quadrados de área a ser pavimentada com asfalto. O investimento é de aproximadamente 1,9 milhão de reais.