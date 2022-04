Homem é preso por abusar de criança de 11 anos no município de Ipanguaçu

Um homem de 22 anos foi preso na cidade de Ipanguaçu, na região do Vale do Assú, no Rio Grande do Norte, por manter um relacionamento com uma criança de apenas 11 anos.

Alison da Silva Martins foi preso nesta quinta-feira (31), após a família da menina descobrir o caso e denunciá-lo. Ele foi conduzido pela polícia militar para a cidade de Mossoró onde foi ouvido pelo Delegado Roberto Moura, na Delegacia de Plantão.

Segundo o delegado, o homem confirmou que tinha um relacionamento com a criança e que, inclusive, mantinha relações sexuais com ela.

Os dois se encontravam escondidos, geralmente, na casa onde a menina morava com os avós. Os encontros já aconteciam há cerca de 4 meses. Ainda segundo o delegado, Alison, apensar de confirmar tudo, ainda quis culpar a vítima, insinuando que ela queria estar com ele.

A criança também deverá ser ouvida sobre o caso, posteriormente, no decorrer do inquérito, com o auxílio de um profissional de psicologia.



Após prestar depoimento, Alison foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.