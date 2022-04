Caixa libera linha de crédito e faz live para esclarecer o SIM Digital – Caixa Tem

A CAIXA começou a receber, nesta semana, os pedidos de contratação do Crédito CAIXA Tem, disponível para pessoas físicas e jurídicas.

De acordo com o banco, empreendedores pessoa física terão a possibilidade de contratar até R$ 1 mil e microempreendedores individuais até R$ 3 mil.

Os interessados já podem realizar os procedimentos necessários para a contratação do microcrédito, como atualização cadastral e a atualização da versão do aplicativo CAIXA Tem. O prazo para análise do pedido de crédito é de até 10 dias.

O banco vai realizar, nesta sexta-feira (01), às 15h, transmissão ao vivo para esclarecer as principais dúvidas dos internautas sobre a linha de crédito SIM Digital – CAIXA Tem.

Na ocasião, o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, vai explicar o que é preciso fazer para ter acesso ao empréstimo, as condições, canais de contratação, entre outros detalhes. Para assistir, basta acessar o canal da CAIXA no Youtube e o perfil do banco no Facebook.

PESSOA FÍSICA:

O primeiro passo para os interessados em obter o Crédito CAIXA Tem é ter a última versão do aplicativo CAIXA Tem atualizada no celular, que pode ser baixada nas lojas da Google Play ou App Store.

Na sequência, é preciso fazer a atualização cadastral no aplicativo, em que o usuário envia o documento de identidade de forma digital, manda uma foto “selfie”, informa a renda mensal aproximada e o endereço.

O Crédito SIM Digital para clientes Pessoa Física vai disponibilizar de R$ 300 a R$ 1 mil, variando de acordo com a avaliação de crédito que define a capacidade de pagamento de cada pessoa.

Com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses, o empréstimo poderá ser contratado pelo aplicativo CAIXA Tem, sem necessidade de ir ao banco.

PESSOA JURÍDICA:

O primeiro passo para contratar o crédito é possuir mais de 12 meses de faturamento como MEI, ter comprovante de residência e os documentos pessoais e da empresa.

O pedido de empréstimo já pode ser solicitado nas agências do banco, com possibilidade de contratação de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil, parcelamento em até 24 meses e taxa de juros a partir de 1,99% ao mês.