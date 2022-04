Idoso morre atropelado pelo próprio trator em Olho D’água do Borges

A vítima é conhecida na cidade como Chiquinho Leite, proprietário de uma oficina de tratores. O caso aconteceu no Centro da cidade, por volta das 15h30. Segundo informações preliminares da PM, o idoso estava mexendo no trator dele, parado na lateral do veículo. Ao dar a partida, não percebeu que este estava em marcha. O trator foi impulsionado para a frente e um dos pneus acabou passando por cima dele. O idoso morreu no local. A PM faz o isolamento da cena e aguarda a chegada do Itep de Mossoró para remoção do corpo. O MOSSORÓ HOJE apura os fatos.