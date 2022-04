Prefeitura de Governador coloca câmeras de monitoramento em operação

Em mais uma ação para melhorar a segurança pública, a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado está colocando em operação câmeras de monitoramento que estão distribuídas pela cidade.

Sete câmeras já estão em funcionamento, instaladas na rua Manoel Joaquim com a Leste Oeste, na Machado de Aguiar com a Manoel Salviano, no Largo da Folia com a Sebastião José de Souza, na Santa Catarina com a Maurilio Sales Dias, na Francisco Gilo Bezerra (saída para o Sítio Horizonte), na RN- 117 (saída para Mossoró) e na rua Santa Catarina (saída para o sítio Pitomba). Mais uma câmera será colocada em operação em breve, instalada na RN- 117, saída para Caraúbas. Os equipamentos foram instalados há anos, mas nunca entraram em operação.



O monitoramento será feito pela 3ª Companhia de Polícia Militar. A central vai funcionar 24h e está sendo ampliada para garantir uma resposta rápida e a presença instantânea de policiais nos locais de ocorrências.



“A cada câmera instalada diminui a necessidade de homens na rua e melhora a efetividade das abordagens, além de facilitar o reconhecimento das pessoas envolvidas em atos de vandalismo e crime”, ressalta Sargento Wescley, comandante do Policiamento Ostensivo da 3ª Companhia de Polícia Militar.



O início da operação da Central de Monitoramento é mais compromisso cumprido pelo prefeito Dr. Artur Vale.