Idoso é preso em flagrante após matar homem a pauladas em Baraúna

Geraldo Francisco de Azevedo [FOTO], de 71 anos, confessou que desferiu as pauladas que provocaram a morte Celso Martins de Souza, de 47 anos. O crime aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (4), em uma borracharia, localizada no município de Baraúna. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital. Após ser ouvido pelo delegado Valtair Camilo, em Mossoró, o idoso foi encaminhado à cadeia pública. A Polícia Civil vai investigar o caso.