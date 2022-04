Corpo de pescador é encontrado boiando nas águas do Rio Mossoró

O corpo de Francisco Jeane da Silva foi avistado por populares que passavam próximo à Barragem de Genésio, às margens da BR-304. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer a remoção do homem da água. Ele estava com as mãos presas em uma rede de pesca. O Itep realizou a perícia no local e acredita que Francisco tenha passado mal e se afogado, mas esta hipótese só poderá ser confirmada após o exame de necropsia, que será realizado na sede do órgão.